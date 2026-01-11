Cevdet Yılmaz: Sanayide dönüşüm cari açığı iyileştiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi çarklarının dönmeye, büyüme ve ihracata katkı sunmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Sanayi üretimimizde kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerde artış çift haneli. Savunma sanayisi başta olmak üzere, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde yaşanan artış dikkat çekici. YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayimizin dönüşümünü desteklemeye devam edeceğiz. Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir. Emeği geçen tüm kurumlara ve girişimcilere teşekkür ederiz.