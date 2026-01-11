Küresel piyasalarda gözler ABD’nin enflasyon verilerinde

Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri sınırlı kalırken, yapay zekayla bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikle pozitif bir seyir öne çıktı. Yeni haftada ise gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

HİSSELERE İLGİ SÜRÜYOR

Geçen hafta ABD yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması sonrası jeopolitik gelişmeler piyasaların odağına yerleşti. Bölgedeki gerginlikler küresel piyasalarda risk iştahını etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine ilgi sürdü. ABD'de tarım dışı sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini, buna karşın işsizlik oranındaki azalmanın endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdığını ve ABD Merkez Bankasının bu ay politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.