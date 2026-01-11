Marble İzmir 14 Nisan’da başlıyor

Dünyanın en büyük doğal taş fuarları arasında yer alan, Türk doğal taşının uluslararası vitrine çıktığı Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 14-17 Nisan tarihleri arasında Fuar İzmir'de 31'inci kez kapılarını açacak. hazırlanıyor.

Katılımcı profili, ziyaretçi çeşitliliği ve ürünlerin sergilendiği alanın büyüklüğüyle sektörün nabzını tutan fuar, 2026 yılında uluslararası etkileşimi daha da ileri taşımayı hedefliyor. Marble İzmir, bu yıl önemli bir iş birliğine imza atıyor. Marble İzmir Fuarı, İtalya doğal taş ve taş işleme makineleri sektörünün en güçlü temsilcilerinden İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu ile yapılan anlaşma ile uluslararası iş birliğini daha da güçlendirecek. İlk çalışmaları 30. Marble İzmir'de başlayan temasların, İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu ile Marble İzmir arasında hayata geçirilen iş birliği anlaşmasına zemin hazırladığı belirtildi.