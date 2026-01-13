Ailelere maaş desteğinde takvim netleşiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD)'nin kapsamı ve takvimi netleşmeye başladı. Konuya ilişkin ilgili bakanlıklar, sosyal yardımların yeni baştan ele alındığı yeni sisteme ilişkin kapsamlı çalışma yaptı. Konu Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında da ele alındı.
EMEKLİLER DE DAHİL
Uygulamanın Haziran ayında pilot illerde başlaması beklenirken çalışma daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Uygulamanın temel amacı, ihtiyaç sahibi olan ve gelir seviyesi düşük olan Türk vatandaşlarına düzenli destek sağlamak olarak belirlendi.
Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak. Yaşlı vatandaşların gereksinimine göre yardım yapılacak. EKK'de, en düşük emekli maaşı alanların durumunun da yeni sistem içinde değerlendirilmesi benimsendi. Bu durumdaki emeklilere ilişkin kalıcı nasıl bir yol izlenebileceğine bakılacak ve gelir desteği sağlanacak. Yeni sistemle hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacak.