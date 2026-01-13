Ailelere maaş desteğinde takvim netleşiyor Ailelere maaş desteğinde takvim netleşiyor Mevcut sosyal destekleri tek bir çatı altında toplayacak olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında yürütülecek olan vatandaşlık maaşının Haziran ayında pilot illerde başlaması bekleniyor









Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD)'nin kapsamı ve takvimi netleşmeye başladı. Konuya ilişkin ilgili bakanlıklar, sosyal yardımların yeni baştan ele alındığı yeni sisteme ilişkin kapsamlı çalışma yaptı. Konu Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında da ele alındı.

EMEKLİLER DE DAHİL

Uygulamanın Haziran ayında pilot illerde başlaması beklenirken çalışma daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Uygulamanın temel amacı, ihtiyaç sahibi olan ve gelir seviyesi düşük olan Türk vatandaşlarına düzenli destek sağlamak olarak belirlendi.