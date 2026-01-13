Bakan Bolat: Firmalara 2 milyar liralık ceza kestik

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, yasa dışı ticaretle mücadelenin bir parçası olarak mevzuata aykırı stokçuluk, karaborsacılık, fahiş fiyatla mücadele anlamında da etkin çalışma yürüttüklerini bildirdi. Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı, Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde Bakan Bolat'ın katılımıyla düzenlendi. Bolat, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi, İç Ticaret ile Ürün Güvenliği ve Denetimi genel müdürlükleri ile il ticaret müdürlüklerindeki 577 bin 771 işletme ve 41.3 milyon ürün denetlendiğini açıkladı.

227 SORUŞTURMA AÇILDI

Bolat şöyle konuştu; "Mevzuatlara aykırı davranan ve tüketici haklarına zarar veren, bu anlamda yasalara aykırı haksız ticari uygulamaları yapan ilgili firmalara 2 milyar 658 milyon liralık ceza kesildi. Bunlar birer birer tahsil edilmektedir." Bağımsız bir kurul olan Rekabet Kurulunun da adil ve haklı ticaretin yerleşmesi ile yasalara uygun olmayan uygulamalarla mücadele kapsamında 2024'te 223 soruşturmada 7.7 milyar liralık ceza kestiğini anımsatan Bolat, "2025 yılında Rekabet Kurulu 227 soruşturmada 13.2 milyar lira idari para cezası uygulanmıştı" diye konuştu.