Bakan Şimşek Londra’da önemli temaslarda bulundu!

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım firmalarının temsilcileriyle görüşmek üzere Londra ve New York'u kapsayan program gerçekleştirecek. Şimşek, İngiltere ve ABD'yi kapsayan yatırımcı turuna Londra'dan başladı. Program kapsamında Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak Şimşek, konferansın ardından küresel yatırım firmalarının üst düzey yöneticileri, baş ekonomistleri ve analistleriyle birebir görüşmelerde bulunacak. Bakan Şimşek'in, Londra temasları çerçevesinde ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanıyor.