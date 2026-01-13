Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Karadeniz'e Hızlı Tren geliyor!

Uluslararası etkinlikler noktasında da geçen yıl Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na İstanbul 'un ev sahipliği yaptığını anımsatan Uraloğlu, foruma 48'i bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde 80 ülkeden katılım sağlandığını dile getirdi.

Uraloğlu, açılışı yapılmamış parçalı işlerle birlikte geçen yıla güçlü bir şekilde başlandığını ifade ederek, yılın başında Konya Çevre Yolu'nun bir kesimi ile Aydın-Denizli Otoyolu gibi projelerin hizmete alındığını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, bakanlığının 2025 yılı faaliyetlerini anlatarak, 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ulaştırmada 2025'in hareketli yıllardan biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 190 milyar lira değerinde 44 projenin resmi açılışının yapıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - Samsun Hızlı Tren Projesi'nin Yatırım Programı'na alınacağını ve yılın ilk yarısında ihalesinin yapılacağını bildirdi.

Uraloğlu, 2025'te uygulamaya alınan diğer projelere ilişkin, "30 bininci kilometre bölünmüş yolu bitirmiş olduk. Böyle bir hedef koymuştuk. Onun haricinde ABD'den sonra dünyada ikinci, Avrupa'da ilk üçlü pist operasyonunu İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdik. Yılı tamamlarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda eski terminal binasını sil baştan yenileyerek açılışını yaptık. Türk Hava Yollarının 2,5 milyar dolarlık İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 8 projeli yatırımının temellerini attık." dedi.

5G ihale sürecinin de geçen yıl tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu, Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesinin geçen yıl içinde 2050'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

"ANKARA-İZMİR YHT'MİZİN AFYONKARAHİSAR'A KADAR BİTİRİLMESİNİ HEDEFLEDİK"

Uraloğlu, 2026'da kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik ve haberleşme sektörlerinde çalışmaların devam edeceğini belirterek,"Birkaç gün sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesi ile yenilenen kapısının açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 19 Ocak'ta yapacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl tamamlanan 30 bin kilometre bölünmüş yola ilişkin İstanbul'da geniş katılımlı bir etkinliğin de yıl içinde yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, 1 Nisan'da da 5G'de deneme süreçleri haricindeki ilk sinyallerin alınacağını bildirdi.

Uraloğlu, ülkenin birçok yerinde devam eden projeler bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projemizin Afyonkarahisar'a kadar bitirilmesini hedefledik, ona gayret edeceğiz. Yine aynı şekilde Bilecik'ten Bursa'ya gidecek olan hızlı trenin bu sene içinde açılışını yapmayı planlıyoruz. Halkalı ile Kapıkule arasındaki demir yolu projemizin belli bir bölümünü yine hizmete almayı hedefliyoruz. Ankara'da Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın ihalesini yapmayı planlıyoruz, birinci çeyrekte, bilemediniz ilk yarıda yapacağız."