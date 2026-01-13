Borsa İstanbul yeni yıla hızlı girdi: 7 günde 1.5 trilyonluk yükseliş

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri 7 işlem gününde 1.5 trilyon lira arttı. Piyasa değerinde dolar bazındaki artış ise 30 milyar dolara ulaştı. Borsa İstanbul aynı zamanda bu yıl dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası oldu. Yıl başından bu yana Venezuella Borsası yüzde 158.8, Güney Kore Borsası ise yüzde 9.8 prim yaptı.

Geçtiğimiz yılı yüzde 14.5'lik yükselişle kapatarak yüzde 30.89 olan yılık enflasyonun yarısı kadar performans göstererek yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul 2026'ya çok hızlı başladı. Endeks yılın ilk 7 işlem gününde yüzde 9.6 yükselerek, 2025'in tamamındaki performansının yarısından fazlasına ulaşarak dün 12.350 puanı geçip tarihi rekor kırdı.

2026'DA HEDEFLER YÜKSEK

Makro ekonomik verilerdeki hızlı toparlanma ve artan yabancı ilgisi, bu yıla ilişkin beklentileri de güçlü kılıyor. Kararlılıkla uygulanan ekonomik programın sonuçlarının bu yıl daha da belirginleşeceğine vurgu yapılırken, alternatif yatırım araçlarının düşen getirisinin yatırımcı ilgisinin tekrar borsaya yönelmesini sağlayacağına vurgu yapılıyor. Özellikle düşen faiz oranları ile birlikte getiri arayışının hisse senedi piyasasına ilgiyi artırması beklenirken, son dönemde hızlanan halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısının artacağı kaydediliyor. Uzmanlar bu yıl endeksin 16 bin seviyesinin üstünü test edebileceğini kaydediyor.

MAKRO VERİLER DESTEKLİYOR

Bu yıla ilişkin beklentilerin pozitife dönmesinde makroekonomik verilerdeki toparlanma başrolü oynuyor. Aralıkta yıllık enflasyon yüzde 30.89 ile 49 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 204.5 baz puanla Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla verdi. Cari dengenin ekimde de fazla vermesiyle birlikte, cari işlemler hesabı üst üste dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü. İhracatta rekor serisi sürerken, işsizlik 31 aydır tek hanede bulunuyor.