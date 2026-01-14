Futbolcular vergi radarında

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), çeşitli branşlarda profesyonel faaliyet gösteren bazı sporcuları radarına alındı. Türkiye'de futbolcuların vergilendirilmesinin temel dayanağı uzun süredir Gelir Vergisi Kanunu Geçici 72'nci maddesi oldu. Buna göre; lig usulüne tâbi spor dallarında, en üst ligde oynayan sporcuların ücretlerinden yüzde 20 stopaj yapılıyor. Bütün mükellefler artan oranlı tarifeye girip yüzde 40'a kadar gelir vergisi öderken, astronomik ücretler alan futbolcular çoğu zaman yüzde 20 oranında vergi ödüyordu.

NİHAİ VERGİ OLMAKTAN ÇIKTI

VERGİ mevzuatında yapılan düzenlemelerle birlikte, belirli bir gelir düzeyinin üzerindeki futbolcular için stopaj "nihai vergi" olmaktan çıktı. Artık futbolcular için artan oranlı tarifeye bakılacak ve 4'üncü gelir dilimini aşanlar ise her yıl beyanname vererek yüzde 40'a kadar varan vergilere muhatap olacak. 2025 yılında futbolcular ağırlıklı olmak üzere bütün sporcular için izaha davet mekanizması devreye alındı.