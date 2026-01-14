Resmi Gazete'de yayımlandı! İmar yönetmeliğine düzenleme geldi Milyonları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin 14 Ocak 2026 tarihli sayısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı imar kurallarında önemli değişikliklere gitti. Eski binalara yangın merdiveni kolaylığı getirilirken müstakil konutlara ruhsatsız garaj ve rüzgarlık imkânı geliyor. HABER MERKEZİ









Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni imar yönetmeliği ile önemli değişikliklere gitti. Müstakil ve eski binalar için yapılan değişiklikler dikkat çekti. MÜSTAKİL KONUTLARA YENİ DÜZENLEME

Düzenleme kapsamında Müstakil konutlarda (tek bağımsız bölüm), belediyeden ruhsat izni almaya gerek kalmadan bahçe sınırları içerisine şu iki yapı inşa edilebiliyor. Buna göre, Araç muhafazası için metal profilden, sökülüp takılabilir, en az iki tarafı açık bir garaj yapılabiliyor. Bagaj yapım şartları arasında yüksekliğinin 3 metreyi geçmemesi, bahçe sınırları dışına taşmaması ve yangına dayanıklı malzemeden olması gibi maddeler yer alıyor.

Kapı önü rüzgarlığı ile ilgili ise "Evin giriş kapısının önüne, soğuğu kesmesi için camlı veya kapalı bir alan (rüzgarlık) oluşturulabilir" ifadeleri yer alıyor. Alanının en fazla 7 metrekare olması, yüksekliğinin 3 metreyi geçmemesi ve sökülüp takılabilir malzemeden üretilmesi gerekiyor. Bu uygulamaların hayata geçirilebilmesi için yapılırken komşulardan izin (muvafakat) alınması, binanın görsel bütünlüğünün bozulmaması ve taşıyıcı sisteme zarar verilmemesi gerekiyor.