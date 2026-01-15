Bakan Işıkhan yeni istihdam programlarını müjdeledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, küresel iş gücü hareketliliğine paralel olarak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni politikalar geliştirmeye devam edeceklerini, çalışma hayatındaki dönüşüme uygun etkili programlar oluşturmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, toplantıya ilişkin sosyal medya paylaşımında, buluşmanın uluslararası işgücü politikalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Toplantıda; iş gücü temininde güçlük yaşanan sektörler, kayıt dışılıkla mücadelede atılacak adımlar, uluslararası işgücünün kayıtlılığını artırmaya yönelik uygulamalar, çalışma izinlerine dair yürütülen çalışmalar ve izin başvuru süreçleri gibi başlıkların ele alındığını aktaran Bakan Işıkhan, bu alanlarda etkin çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

"ÜLKEMİZİN KÜRESEL REKABETTEKİ GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Bakan Işıkhan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Tüm dünyada yaşanan iş gücü hareketliliklerine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda politika üretmeye, çalışma hayatında yaşanan değişimleri dikkate alarak etkin programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar ile ülkemizin küresel rekabetteki gücünü artıracağız. Bu adımlarımızın merkezinde daima, öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamak yer alacaktır.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere toplantımıza görüş ve önerileriyle katkı sağlayan kurumlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum."