Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın yükseldi mi? 15 Ocak Perşembe canlı altın fiyatları... Son dakika haberleri... Altın fiyatları ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Çeyrek altın kaç TL? soruları araştırılıyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 397 liradan işlem görüyor. İşte 15 Ocak Perşembe canlı altın fiyatları...









Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 bin 431 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,5 değer kaybıyla 6 bin 397 lira seviyesinde.





Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 604 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 254 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 606 dolardan işlem görüyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda tonunu biraz yumuşatması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını belirtmesi güvenli liman varlıklara talebin azalmasına neden oldu.