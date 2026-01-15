Memur maaşları hesaplarda!

Memurlar yüzde 18,6 zam oranın yansıtıldığı maaşlarını bugün alacaklar. Toplamda 4 milyon memura ödeme yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12,19 artış yansıyacak. SSK emeklilerine ödemeler bu hafta başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacak.

EK DÜZENLEME BEKLENTİSİ TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ek olarak, "en düşük emekli maaşı" üzerinde yapılacak olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin Meclis düzenlemesi gerektiren ek artışlar yapılması durumunda, oluşacak farkların Ocak ayı sonuna kadar veya Şubat ayı başında ayrıca hesaplara yatırılması öngörülüyor. Emekliler, e-Devlet üzerinden güncel maaş bilgilerini ve zam oranlarını kontrol edebilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu. 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL'ye çıktı. 1.000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur maaşı alan vatandaşın cebine 60 bin 896 TL girecek. Üniversite mezunu bir memurun 52.617 TL olan maaşı, 1.000 TL'lik seyyanen artışla birlikte 63.403 TL'ye yükseldi

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

MEMUR maaşlarına yapılan yüzde 18,6'lık zam, memur zammına bağlı olarak belirlenen bazı kalemleri de etkiledi. Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşları, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de aynı oranda arttı. Buna göre: EVDE bakım yardımı: 11.558 TL'den 13.686 TL'ye, 65 yaş aylığı: 5.315 TL'den 6.304 TL'ye, KIDEM tazminatı tavanı: 53.919 liradan 63.963 TL'ye, BEDELLİ askerlik ücreti: 333.148 TL'ye yükseldi. YÜZDE 40-69 arası engelli maaşı: 4.302 TL- 5.103 TL YÜZDE 70 ve üzeri engelli maaşı: 6.454 TL-7.655 TL, OKUL öncesi çocuk yardımı: 5.558 TL - 6.592 TL İLKOKUL için çocuk yardımı: 8.337 TL - 9.888 TL ORTAOKUL için çocuk yardımı: 8.893 TL- 10.547 TL