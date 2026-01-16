Haberler Ekonomi En düşük emekli aylığı teklifi kabul edildi En düşük emekli aylığı teklifi kabul edildi HABER MERKEZİ









AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklifin kabul edilen 5. Maddesi'ne göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.