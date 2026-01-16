Kan donduran olay! Eşiyle tartışan baba 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Son dakika haberleri...Adana'da dün akşam saatlerinde eşinin evi terk ettiği Sergen Altunbaş, 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak intihar etti. DHA









Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana geldi. G.A., eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert Altunbaş'a tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.