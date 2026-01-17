Aile ekonomisine mis kokulu destek

İZMIR Karaburun'la özdeşleşen Nergis Festivali ise bu sene 8. kez düzenleniyor. 16-18 Ocak tarihleri arasında yapılan mis kokulu etkinlik, çevre illerden de gelen katılımcıları da ağırlıyor. Karaburun ilçesinde yaşayan pek çok kadın, ata tohumu ve doğal yöntemle yetiştirdikleri nergis sayesinde aile bütçelerine destek oluyor. Nergis üreticisi ve Küçükbahçe Mahallesi Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen, nergisin kadınlar için aile bütçesine destek kapısı olduğunu ifade etti. Dağdelen, "Bölgedeki nergisimizin en büyük özelliği ata tohumu ve diğer bölgelerden farklı olarak kokusunun daha yoğun olmasıdır. Kokunun yoğun olması bölgenin toprağından, imbatından kaynaklı. İlaçsız tarım yapıyoruz." diye konuştu. Dağdelen, yöre sakinlerinin büyük çoğunluğunun tarlasında, bahçesinde veya evinde mutlaka nergis yetiştirdiğini, bazılarının ticari amaçlı, bazılarının ise sadece kokusu için nergis yetiştirdiğini dile getirdi.