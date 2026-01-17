Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti

EVDE bakım yardımına ilişkin başvuru, değerlendirme ve denetim süreçleri yeniden tanımlandı. Artık evde bakım hizmetinden yararlanmak için sadece sağlık raporu yeterli olmayacak. Heyet tarafından düzenlenecek bakım raporu da istenecek. Evde bakım yardımına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli bireyin, günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremediği, heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla da tespit edilecek. Gelir hesaplamasında ise kapsam genişletildi. Araç sayısı ve değeri, kira gelirleri ve bazı kazanç kalemleri daha ayrıntılı şekilde dikkate alınacak. Buna karşılık öğrenim kredisi, doğum yardımı ve staj ücretleri hane gelirine dâhil edilmeyecek. Yapılan kontrollerde engelli bireyin bakım ihtiyacının ortadan kalktığının tespiti hâlinde yardım sonlandırılacak.