İzmir için onlarca proje yatırım programında

DSİ ÇALIŞMALARI DEVLET Su İşleri (DSİ) kent genelinde birçok yatırım yapacak. Bu kapsamda Kemalpaşa Yiğitler Sulamasına 250 milyon TL, Bakırçay Mansap Ovaları Sulamasına 210 milyon TL, Küçük Menderes Beydağ Sulamasına 65 milyon TL ve Bergama Bölümçam Göleti ve Sulamasına 30 milyon TL bütçe ayırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise 2029'a kadar yapılacak yatırımlar için Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 277.606.000 TL, Kınık OSB 35.348.000 TL, Tire OSB 750.000.000 TL ödenek ayırdı.

TURİZM PROJELERI

AÇIKLANAN yatırım programları arasında enerji çalışmaları da yer alıyor. Bu kapsamda Alaçatı Rüzgar Enerji Santralı (RES) Yenilenmesi Projesi için 25 bin 500 TL bütçe ayrıldı. Kent turizmini geliştirme projeleri de yatırım programları arasında yer alan önemli kalemlerden biri oldu. İzmir-Çeşme Ayrımı- Balıklıova-Mordoğan- Karaburun yol çalışması için 200 milyon TL bütçe ayrılırken, Çeşme Ovacık Mahallesi Halk Plajı Projesine 10 milyon TL ve Efes Antik Kenti Kanalı Denize Çıkış Yapıları Projesine ise 54 milyon 400 bin TL ayrıldı.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIMLARI



EFES TIYATROSU RESTORASYONU: 200 milyon TL

KIZILAVLU ÇEVRE DÜZENLEMESI: 200 milyon TL

AKROPOL IZMIR RESTORASYONU: 40 milyon TL

EFES KARŞILAMA MERKEZI: 300 milyon TL