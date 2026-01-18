OSB’lerde mega endüstriyel bölgeler kurulacak

16 YENİ ALAN AÇILDI

KACIR "İlan ettiğimiz bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayisine kazandırdık. OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu. Sanayicilerin güvenli, altyapısı ve lojistik bağlantıları güçlü yatırım yerlerine en uygun maliyetle erişimini sağlamayı amaçladıklarını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu: "Master Planının ilk fazında Samsun-Mersin hattında Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduk, bugün Resmi Gazete'de ilan ettik. İlan ettiğimiz bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayisine kazandırdık. OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Demiryolları ile limanlara bağlanacak bu bölgeler, çalışanlar için lojman, sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkanlara sahip olacak. Döngüsel ekonomi ve yeşil üretimi esas alacak."

