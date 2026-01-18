Türkiye’nin Pist uzunluğu 241.4 kilometreye ulaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün pist uzunluğumuz 241.4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor" ifadesini kullandı. Uraloğlu, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını, pasif durumdaki 16 havalimanını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardıklarını anlattı. Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna, 92.4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241.4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor" değerlendirmesinde bulundu.