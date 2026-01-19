Fahiş fiyatlara CiMER denetimi! Fahiş fiyat ve hijyen denetimleri sıklaştırıldı. CİMER aracılığıyla iletilen şikayetler tek tek incelenip, ilgili işletmeler denetleniyor. Denetimlerle hem tüketici hakları korunuyor hem de hizmet kalitesi artırılıyor. HABER MERKEZİ









VATANDAŞLARDAN gelen şikayetler doğrultusunda Türkiye genelinde fahiş fiyat ve hijyen ihlallerine karşı denetimler aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), fiyat artışları ve hizmet kalitesiyle ilgili şikayetlerin iletilebildiği etkin bir denetim mekanizması olarak öne çıkıyor. Başvurular, yetkililere yol gösterici olurken, işletmelerin mevzuata uygun hareket etmesi için önemli bir denetim aracı işlevi görüyor.

Denetim ekipleri, gelen şikayetleri titizlikle inceleyerek tüm illerdeki dinlenme tesisleri, kafeteryalar, restoranlar ve diğer hizmet işletmelerinde fiyat politikalarını ve hijyen koşullarını kontrol ediyor. Kontrollerde, fahiş fiyat uygulamaları, eksik hijyen önlemleri, ortak kullanım alanlarındaki temizlik yetersizlikleri ve ürün fiyat etiketlemelerindeki eksiklikler tespit ediliyor. Tespit edilen olumsuzluklar, ilgili kurumlar tarafından işletmelere bildirilerek kısa sürede giderilmesi sağlanıyor. Özellikle turistik bölgeler ve yoğun yol güzergâhlarındaki tesisler, denetimlerde öncelikli olarak ele alınıyor. Yetkililer, denetim sürecinin yalnızca ceza kesmek değil, işletmelerin hizmet kalitesini artırmak ve tüketici haklarını korumak amacıyla yürütüldüğünü belirtiyor.