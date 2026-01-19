Milli Uzay Programı küresel arenada görünür olacak

TÜRKİYE, 2024 yılında gerçekleştirdiği "insanlı ilk uzay misyonu" yolculuğunu başarıyla tamamlamasının ardından, kendisini uzay ve havacılıkta söz sahibi ülkeler listesinde tutacak çalışmalara ağırlık veriyor. Astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in insanlı uzay bilim misyonlarını 2024'te gerçekleştirmesiyle başlayan Türkiye'nin bu alandaki yolculuğu, her geçen yıl katlanarak büyüyor. Bu kapsamda 2024 yılında Milano'da ve geçen yıl Sidney'de gerçekleştirilen Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) organizasyonlarına katılarak uzay çalışmalarını dünyayla paylaşma imkanı bulan Türkiye, bu yıl da tarihinin en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülke, Antalya'da 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek IAC 2026'da, dünyanın dört bir yanından gelecek 10 binden fazla uzay, havacılık ve bilim alanında sektörün önde gelen isimlerini, girişimcilerini, astronotlarını ve akademisyenlerini ağırlayacak.