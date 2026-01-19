Türkiye’nin 2025 ihracat lideri Almanya oldu

TİCARET diplomasisi alanında yürütülen çalışmalar ve ihracatçılara verilen destekler, 2025 yılında ihracatta yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Türkiye'nin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4.5 artışla 273.4 milyar dolara ulaştı. Böylece ihracat, 2021'den bu yana üst üste beşinci yılda da artış trendini sürdürdü.

6.5 MİLYAR DOLARI AŞTI

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi verilerine göre Almanya'ya ihracat 1 milyar 732 milyon dolarlık artışla 19 milyar 834 milyon dolara çıkarak ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 14.2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 13.2 milyar dolarla ABD izledi. 2025'te 26 alt sektörün 18'inde ihracat artışı kaydedilirken, 8 sektörde gerileme yaşandı.Almanya'ya ihracatta otomotiv, makine, metal ürünleri ve elektrik ekipmanları ana omurgayı oluşturdu. TİM verilerine göre otomotiv sektöründe Almanya'ya ihracatın yıllık yüzde 36.1 artışla 6.5 milyar doları aştığını hatırlatarak, tedarik zincirlerinin Türk- Alman ticaretindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.