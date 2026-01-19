Yavru vatan Kıbrıs’a güneş enerjisi santrali kuruluyor

TÜRKİYE, Rum kesimi tarafından enerji ablukası altına alınmaya çalışılan KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) güneş santrali kuruyor. 60 milyon dolar bedelle kurulacak olan 50 megavat kapasiteli güneş enerji santrali sayesinde otelcilik ve sanayi sektörlerinin enerji ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak. Bu yatırım aynı zamanda ülkenin enerji bağımsızlığı için de hayati önem taşıyor. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, enerji ihtiyacının süratle giderilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Amcaoğlu, ülkede depolamalı güneş santrali kurarak enerji ihtiyacının karşılanması noktasında karar alındığını söyledi. Yatırım hayata geçtiğinde sanayicinin ihtiyacı olan elektriğin yaklaşık yüzde 60'ı buradan karşılanabilecek.