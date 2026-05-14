Suç itirafları Özel’i zora soktu

"DUVARA PARA BIRAKTIM" Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'e, partinin başına geçtiği 2023 Kurultayı öncesinde kongre sürecindeki masraflar için 1 milyon 200 bin TL verdiğini açıkladı. Yalım ifadesinde şunları söyledi: "2023 yılı Eylül ayı içerisinde hatırladığım kadarıyla Manisa 'daki il kongresinden sonra o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel'in evinin olduğu yere aracımla gittim. Yanımda şu an Uşak Belediye Başkan Yardımcısı olan ve siyaseten eskiden beri arkadaşım olan Halil Arslan vardı. İkimiz benim aracımla Özgür Özel'in evine yaklaşınca ben WhatsApp üzerinden Özgür Özel'i aradım, kendisine 200 bin TL parayı getirdiğimi, paranın poşet içerisinde olduğunu söyledim. Kendisi de bana parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmamı, sonra aracıma geri dönmemi söyledi. Ben de parayı dediği yere bıraktım ve aracıma döndüm."

Parayı bıraktığın havanın kararmış olduğunu aktaran Yalım, ifadesinin devamında, "Tahminimce saat akşam 21.00 sıralarıydı. Benim araçtan inip elimde poşetle Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına gittiğimi gören Halil Arslan bana ne bıraktığımı sordu, ben de Özgür Özel'in duvarına poşetin içerisinde 200 bin TL para bıraktığımı söyledim. Halil Arslan bu duruma şahittir. Bu Özgür Özel'in evine ilk ve son gidişimdi. Bahsetmiş olduğum tarihlerde benim ve Halil Arslan'ın baz kayıtları kontrol edildiğinde bu husus doğrulanacaktır. CHP yetkilileri tarafından benim anlatmış olduğum bu konuya ilişkin yapılan açıklamalar yalandır. Kendileri benim doğru söylemediğim algısını oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ancak detaylı şekilde anlattığım üzere olay bu şekilde gerçekleşmiştir ve delilleri tespit edilebilir" dedi.

2. KEZ ARAYIP PARA İSTEDİ

Parayı verdikten sonra Özgür Özel'in WhatsApp üzerinden irtibata geçerek yine para istediğini anlatan Yalım, "'Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' dedi. 1 milyon TL para ayarladım. Özgür Özel'in o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizli'deydim. 13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda 'Özgur Ozel Yeni Nosu Kendı Veya Danısmanı" olarak kayıtlı numara Özgür Özel'in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak 'Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy' şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir. Ertesi gün olan 14 Ekim günü Özel ile WhatsApp üzerinden irtibata geçtim, kendisine 1 Milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana 'Demirhan ile hallet' dedi. Parayı Demirhan Gözaçan'a teslim ettim" ifadelerini kullandı.