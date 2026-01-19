Yerli eğlence endüstrisi dünyada ilk 5’te yer alıyor

TÜRKİYE'NİN eğlence endüstrisi, tema parklar, kapalı eğlence merkezleri, aquaparklar ve macera parkları gibi alt sektörleriyle hem iç pazarda hem de 100'den fazla ülkeye ihracatta büyümesini sürdürüyor. İmalatçı, işletmeci ve tedarikçilerden oluşan sektör, 2 bini aşkın işletme ve 100 bini aşkın istihdamıyla yıllık cirosunu 1,8 milyar dolardan 2026 sonunda 2 milyar doları aşacak seviyeye taşıması bekleniyor. Türk firmaları, yapay zekâ ve inovatif çözümlerle küresel pazarda rekabet gücünü artırırken, Avrupa ve Arap coğrafyası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor. Sektör temsilcileri, Türkiye'nin eğlence endüstrisinin dünyada ilk 5'e girerek hem ekonomik katkısını hem de uluslararası görünürlüğünü güçlendirdiğini vurguluyor.