Borsa haftayı rekorla karşıladı

CUMA günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.7 yükselişle 12.668,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık ve günlük kapanışını gerçekleştirdi. Dün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72.20 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.740,72 çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,.8, holding endeksi yüzde 0.57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2.41 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0.79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.