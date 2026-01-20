Davos zirvesi ‘Diyalog Ruhu’ temasıyla başladı

DÜNYA Ekonomik Forumu'nun (WEF) Yıllık Toplantılarının 56'ncısı "Diyalog Ruhu" temasıyla Davos'ta başladı. Zirveye 65'i devlet ve hükümet başkanı, 55'i ekonomi ve maliye bakanı, 33'ü dışişleri bakanı, 34'ü ticaret ve sanayi bakanı ve 11'i merkez bankası başkanı olmak üzere 400 civarında üst düzey kişi ve siyasi liderin katılımı öngörülüyor. Bu yıl "Diyalog Ruhu" temasıyla gerçekleştirilen zirveye, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda akademisyenin yanı sıra küresel iş dünyasının önde gelen temsilcileri de katılacak. Siyasi liderler ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri, dünyanın en acil sorunları için verimli tartışmalar başlatmak ve nihayetinde etki oluşturmak için tasarlanmış oturumlara katılmak üzere zirvede bir araya gelecek. Jeopolitik ve jeoekonomik risklerin arttığı bu dönemde, katılımcılar küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi zorlu konuları tartışacak.