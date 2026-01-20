Gümüş fiyatları rekora doymuyor!

KÜRESEL gümüş piyasasında son 10 yılda derinleşen arz talep dengesizliği, metalin fiyatını rekor seviyelere taşıdı. 2015-2019 arasında nispeten dengeli seyreden piyasada, 2021'den itibaren yeşil enerji ve sanayi talebinin arzı aşmasıyla yapısal bir açık oluştu. Bu açığın yatırımcı ilgisiyle birleşmesi, gümüşü spekülatif değil, üretim-tüketim temelli olarak en güçlü emtialardan biri haline getirdi. Özellikle güneş panelleri, elektronik ve elektrikli araç gibi endüstriyel uygulamalardaki talep artışı, sınırlı arz ve stokla birleşerek fiyatları 2025'te ons başına 80 doların üzerine çıkardı. Çin'in ihracat kısıtları ve güvenli liman talebi de fiyatların yükselmesini destekliyor, piyasa açığı ise hafifçe daralsa da devam ediyor.