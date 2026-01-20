İŞKUR’dan gençlere 19 bin 250 lira destek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere ödenen günlük cep harçlığının 1083 liradan 1375 liraya çıkarıldığını, programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlere 19 bin 250 lira destek sağlanacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Gençlerimize inanıyoruz; üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız" değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu artışla birlikte, gençlerin iş gücü piyasasına adaptasyonunun hızlandırılması ve eğitimle çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.