Piyasalar TCMB’nin faiz kararına odaklandı

Yurt içinde piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) perşembe günü açıklayacağı yılın ilk faiz kararına çevrildi. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak. 2025 Aralık ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 35.5'e indirilmesine karar verilmişti. TCMB'nin kararı öncesinde küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hamleleri de Türkiye'ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru stabilitesi açısından radarında kalmaya devam ediyor.