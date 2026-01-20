Taşınmaz satışında yeni ödeme sistemi geliyor

1 Mayıs 2026'dan itibaren taşınmaz satışlarında uygulanacak "Güvenli Ödeme Sistemi" ile dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık gibi risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sistemin alıcı ve satıcıyı koruyacağını belirterek, ödemelerin tapu işlemiyle eş zamanlı olarak belirlenmiş bankalarda bloke edileceğini açıkladı. Böylece yüksek meblağlı nakit taşımaya son verilecek ve süreç hem güvenli hem de şeffaf bir hâle gelecek. Sistem ayrıca emlak sektöründe kayıt dışılığı azaltmayı ve elektronik doğrulama ile satış sürecini düzenlemeyi amaçlıyor.