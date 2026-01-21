Bakan Bayraktar'dan Karadeniz'de yeni sondaj müjdesi!

Bakan Bayraktar "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Bayraktar açıklamalarına devam ederek "2016'da ortaya attığımız adımların neticelerini şimdi alıyoruz. Önümüzdeki 30 yıla ilişkin politika adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı. Gelecek dönemde atılacak adımlardan da bahseden Bayraktar " ABD'li Chevron ile bu sene somut anlaşma yapacağız " dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Para ekranlarından Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in sorularını yanıtladı.

Bakan Bayraktar açıklamalarına şöyle devam etti:

Karadeniz'deki üretimi özellikle 2028'de 40-45 milyon metreküplere yılda 16-17 milyar metreküp gaz üreteceğimiz dolayısıyla yine hane halkından gidersek 17 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak Sakarya Gaz Sahası'ndaki 3. Fazı tamamlayacak çalışmaları yapacağız.

