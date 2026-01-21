Sahte indirim hazırlayan dolandırıcılara neşter

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'na (BTK) bağlı, beyaz hacker adı verilen elemanlarının görev aldığı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 350 adet taklit market sitesini tespit ederek erişime engelledi.

Dolandırıcıların kurumsal firmaların isimlerinin taklit edildiği görülürken, USOM tarafından engellenen zararlı bağlantılar paylaşıldı. Dolandırıcıların özellikle sosyal medya mecralarında reklamlar vererek vatandaşları tuzağa çektikleri öğrenilirken, "anlık fırsat" gibi reklam görselleri ile vatandaşı düşünmeden harekete sevk ettikleri ve hazırladıkları sahte sitelere yönlendirdikleri belirlendi.