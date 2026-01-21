Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak

TÜRKİYE genelinde milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren Ocak ayı zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından, piyasalar rotayı Merkez Bankası'na çevirdi. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), yarın yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak. 2025 Aralık ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 35,5'e indirilmesine karar verilmişti. Ekonomistler, Ocak ayında netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.