Altın ve gümüşte rekor üstüne rekor! İşte 24 Ocak güncel fiyat listesi

Altın ve gümüşte haftanın rekorları belli oldu. İşte en çok kazanç sağlayan belli oldu. Altın ve gümüşte rekor kimde? 24 Ocak güncel fiyat durumu...
ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM
İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela operasyonu ve Trump'ın Avrupa'ya Grönland baskısının ardından ons altın ve gümüş tarihi seviyelere yükseldi. Haftaya 4.589 dolardan başlayan ons altın son işlem gününde 5 bin dolara dayandı. 4989 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, haftayı 4981 dolardan kapattı. Değerli metalde haftalık kar ise yüzde 8.72 oldu. Yıl başından bu yana ise 15.49 kazandırdı. Ons gümüş ise 89,71 dolardan başladığı haftanın son işlem gününde ralliyi hızlandırarak atağa geçti. Kapanışa doğru 100 doları aşan beyaz metal 102.58 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Beyaz metal haftalık yüzde 14.72, yıl başından bu yana ise yüzde 44.21 artış kaydetti.
GRAM ALTIN 7 BİN TL'Yİ AŞTI
Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın ve gümüş rekora hız verdi. 6957 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, Kapalıçarşı piyasasında 7 bin TL'yi aştı. Haftalık olarak 8.94 kar elde eden gram altın, yıl başından bu yana 16.67 kazanç sağladı. Gram gümüş ise, ons tarafında yaşanan ani atakla 143 TL ile tarihi rekora imza attı. Gram gümüş yüzde 15 yükseliş ile şampiyonluğunu yineledi. Yatırımcıların gözdesi yıl başından bu yana yüzde 45.73 kazanç sağladı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,62 yükselişle 46 bin 397 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 10 bin 716 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,66 artarak 11 bin 537 liraya yükseldi.