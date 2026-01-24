Altın ve gümüşte rekor üstüne rekor! İşte 24 Ocak güncel fiyat listesi









ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela operasyonu ve Trump'ın Avrupa'ya Grönland baskısının ardından ons altın ve gümüş tarihi seviyelere yükseldi. Haftaya 4.589 dolardan başlayan ons altın son işlem gününde 5 bin dolara dayandı. 4989 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, haftayı 4981 dolardan kapattı. Değerli metalde haftalık kar ise yüzde 8.72 oldu. Yıl başından bu yana ise 15.49 kazandırdı. Ons gümüş ise 89,71 dolardan başladığı haftanın son işlem gününde ralliyi hızlandırarak atağa geçti. Kapanışa doğru 100 doları aşan beyaz metal 102.58 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Beyaz metal haftalık yüzde 14.72, yıl başından bu yana ise yüzde 44.21 artış kaydetti.