Emekliye maaş rehberi

Yaklaşık 4 milyon emekli için taban maaş 20 bin liraya çıktı. Maaşı bu rakamın altında olan tüm emeklilerin hesaplarına 20 bin lira yatırılacak. Peki uygulama nasıl olacak? Dul yetimler nasıl alacak? Memur emeklileri nasıl fark alacak? Milyonlarca emekli 2026 yılının ilk artışını aldı ve yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK emeklileri ayın 26'sına kadar, Bağkur emeklileri ise ayın 28'ine kadar yeni maaşlarını alacaklar. Bu arada taban maaş da 20 bin lira olarak belirlendi ve yasal düzenleme TBMM'den geçti. Taban maaş uygulaması SSK ve Bağ- Kur emeklileri için geçerli. Aynı zamanda vefat eden emeklilerin eş ve çocukları da taban maaş uygulamasından yararlanıyor. Emeklilerin ödedikleri primlerden oluşan net maaşları bulunuyor. Bu net maaşa önce oransal enflasyon artışı yapılıyor. Bu artışa ayrıca ek ödeme de ekleniyor. Çıkan rakam eğer belirlenen taban maaşın altında ise kalan kısım hazine tarafından ödenerek tamamlanıyor. Bu yılın ilk altı ayında bütün maaşlar 20 bin liraya tamamlanacak.