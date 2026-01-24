Esnaflara e-ticaret desteği! Ticaret Bakanlığı'ndan 30 ile eğitim

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde esnaf ve KOBİ'lere yönelik kapsamlı bir e-ticaret eğitim çalışması başlatacağını açıkladı.

Bakanlık, projenin ulusal kalkınma hedefleriyle tam uyumlu olduğunu vurgularken, e-ticaretin güvenli, dengeli ve ülke geneline yaygın biçimde geliştirilmesine yönelik politika ve programlar çerçevesinde uygulanacağını bildirdi. Proje, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında yer alan hedeflerle uyumlu olarak hayata geçirilecek.

Projede yer alacak iller, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen e-ticaret uyum endeksi esas alınarak belirlendi. Bu kapsamda illerin e-ticaret hacmi, işletmelerin dijital ticarete entegrasyon düzeyi ve e-ticaret faaliyetlerinin il ekonomisine katkısı gibi göstergeler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi. Yapılan analizler sonucunda gelişime ihtiyaç duyduğu tespit edilen 30 il proje kapsamına alındı.

EĞİTİMLER 2026 BOYUNCA SÜRECEK

Eğitim programları kapsamında, 30 ildeki katılımcılar için 10 veya 12 merkez il belirlenerek çevre illerden gelecek katılımcıların bir araya getirileceği eğitimler düzenlenecek. Böylece etkileşimi yüksek, verimli ve sürdürülebilir bir eğitim modeli uygulanacak.

2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek eğitimlerin, e-ticarete adım atmak isteyen girişimciler ve işletmeler için yol gösterici bir rehber niteliği taşıması amaçlanıyor. Eğitimlerde sektörün önde gelen temsilcilerinin saha tecrübelerine dayalı uygulama örneklerinin yanı sıra, Bakanlık uzmanlarının mevzuat, kamu destekleri ve düzenleyici çerçeveye ilişkin bilgilendirici sunumları yer alacak.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL VURGU

Projenin stratejik hedefleri arasında, başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere mevcut işletmelerin e-ticaret yoluyla ölçeklenebilir ve sürdürülebilir biçimde büyümelerinin desteklenmesi bulunuyor.

Açıklamada, Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi'yle, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin artırılması ve girişimci ekosisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, bölgesel farklılıkların azaltılması, dijital ticarette fırsat eşitliğinin artırılması ve yerel değerlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi de projenin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın da çeşitli vesilelerle ifade ettiği üzere, ülkemizin her bölgesindeki satıcılarımızın dijital ticaret ekosistemine daha güçlü şekilde dahil olmalarını sağlamak, Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Proje, bu vizyon doğrultusunda atılan somut ve kapsayıcı adımlardan biri olacaktır."