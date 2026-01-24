İslam Memiş'ten dikkat çeken 'risk' uyarısı: Sakın elinizdekini satmayın









ALTIN fiyatlarında rekor serisi sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar geldi. Memiş, gram altında 10 bin lira senaryosunun masada olduğunu belirterek, "Bu bir teknik fiyatlama değil, manipülasyon var" dedi.

Bu yükseliş trendinin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çeken Memiş, "8 bin lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gördüğümüzde 10 binli rakamlar artık sürpriz olmaz, bu yıl içinde beş haneli rakamlar görülebilir" sözleriyle beklentisini dile getirdi.