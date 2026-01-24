İslam Memiş'ten dikkat çeken ‘risk’ uyarısı: Sakın elinizdekini satmayın

ALTIN fiyatlarında rekor serisi sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar geldi. Memiş, gram altında 10 bin lira senaryosunun masada olduğunu belirterek, "Bu bir teknik fiyatlama değil, manipülasyon var" dedi.
Bu yükseliş trendinin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çeken Memiş, "8 bin lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gördüğümüzde 10 binli rakamlar artık sürpriz olmaz, bu yıl içinde beş haneli rakamlar görülebilir" sözleriyle beklentisini dile getirdi.
'GÜMÜŞ ŞU AN CAN YAKAR'
GEÇMİŞ dönemde gümüşe yönelik pozitif beklentilerini hatırlatan Memiş, mevcut tabloda durumun değiştiğini belirterek, "Gümüş şu an için can yakar, gümüşten uzak durun. Geçen yıl güldürdü ama bu yıl üzebilir, ağlatabilir" ifadelerini kullandı. Gümüşün gram fiyatındaki yükselişin tehlikeli bir noktaya geldiğini söyleyen uzman, "Emtia savaşları bitene ve piyasalar rahatlayana kadar gümüşte temkinli olunmalı" dedi.