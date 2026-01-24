İstanbul ve Ankara’da et fiyatlarına ‘Ramazan’ freni

İSTANBUL ve Ankara'da Perakendeciler Derneği ile Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol kapsamında PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının Ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiği bildirildi.

'MÜCADELE EDECEĞİZ'

İSTANBUL Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, "Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. İstanbul'un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL'den ekonomik dana kıyma, 510 TL'den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız" dedi. Kartal, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını dile getirdi. ESK tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin sabitlenen fiyatlar ise şöyle: Kıyma 485 lira, kuşbaşı 510 lira, tranç 535 lira, kontrafile 900 lira, antrikot 1000 lira, bonfile 1200 lira, tereyağı 384 lira.