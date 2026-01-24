Yanıltıcı reklamlara 242 milyon lira ceza

TİCARET Bakanlığı, tüketicilerin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılmasını önlemek için çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Bu kapsamda, ekonomik çıkarların etkilenmesi, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi gibi kusurları mercek altına alınıyor. Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde, gerekli idari müeyyideler uygulanırken, özel indirim günlerine ilişkin olarak da incelemeler yürütülüyor. Kurul, geçen yıl gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere farklı sektörlerle ilgili toplam 27 bin 787 dosya inceledi. Söz konusu başvurulardan, 1620 dosya esastan karar bağlanırken, 26 bin 164 dosya hakkında ise incelemeye alınması kararı verildi.