Çinliler Pamukkale’ye akın etti! İşte Uzak Doğu akınının sebebi...

Bölgeyi en çok tercih eden yabancı turistler arasında Çinlilerin önemli payı bulunuyor. Pamukkale'yi yıl boyunca 34 bin 867 Çinli gezdi. Çinli turistler, bölgeye gelen konaklamalı yabancılar sıralamasında 3. sırada yer aldı.





YABANCI TURİST SAYISI

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, yaptığı açıklamada, Çinli turistlere vize muafiyeti getirilmesinin sektör açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu ve gelen turist sayısında artış yaşandığını belirtti. Paylaştığı veriler ise şu şekilde: Güney Kore: 67 bin 588, Çin Halk Cumhuriyeti: 34 bin 867, İspanya: 34 bin 423, Rusya: 26 bin 320, Tayvan: 23 bin 508.