Demir yolu ağına Türk mühendisleri imzası

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi saran demir yolu ağı için yerli sinyalizasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, TCDD ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'nin başarıyla uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, yerli ve milli demir yolu sanayisinin gelişimi için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Uraloğlu, "Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var. Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor" ifadelerini kullandı.