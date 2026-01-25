Esnaf ve KOBİ’ler dijital dünyaya hazırlanıyor

TİCARET Bakanlığı öncülüğünde esnaf ve KOBİ'lere yönelik yürütülecek Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi'yle, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin artırılması ve girişimci ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi'nin ilgili paydaşlarla birlikte yürütüleceği bildirildi. Projede yer alacak illerin, Bakanlık tarafından geliştirilen e-ticaret uyum endeksi esas alınarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda, illerin e-ticaret hacmi, işletmelerin e-ticarete entegrasyon düzeyi ve e-ticaret faaliyetlerinin il ekonomisine katkısı gibi göstergeler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş, gelişime ihtiyaç duyduğu tespit edilen 30 il proje kapsamına dahil edilmiştir" ifadesi kullanıldı.