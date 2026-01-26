Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları personel alımı: 3 bin 395 astsubay temin edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.
BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
a. Başvuru kılavuzları, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.sg.gov.tr internet adresleri ile Kariyer Kapısı Platformunun https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/isealim ve Strateji Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.
b. Başvurular 26 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 09 Şubat 2026 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.
c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. PTM dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d. PTM'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTM'de ilan edilecektir.
2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak,
c. Başvuru kılavuzlarında belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2026 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.),
ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
d. Hamile olmamak,
e. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
f. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak "2026 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf Astsubay Temini Başvuru Kılavuzu" ve "2026 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Temini Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.