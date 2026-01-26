Haberler Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları personel alımı: 3 bin 395 astsubay temin edilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları personel alımı: 3 bin 395 astsubay temin edilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay olmak üzere 3 bin 635 personel istihdam edileceğini duyurdu. Peki başvurular nereden nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar... HABER MERKEZİ









Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvuru kılavuzları, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.sg.gov.tr internet adresleri ile Kariyer Kapısı Platformunun https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/isealim ve Strateji Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 26 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 09 Şubat 2026 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. PTM dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. PTM'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTM'de ilan edilecektir.