Narenciye ihracatında Ege imzası

Türkiye'den 2025'te farklı ülkelere 1 milyon 500 bin 381 ton narenciye gönderildi. Dış satımla 2025'te ülkeye 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Türkiye'nin narenciyede önceki yıl 1 milyar 45 milyon dolar olan dış satımı, geçen yıl yüzde 41 yükseldi. Narenciye ihracatında 2025'te en yüksek gelir 912 milyon 572 bin dolarla mandalinadan elde edildi.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK DIŞ SATIM SEVİYESİ
Önceki yıl 475 milyon dolarlık dış satım yapılan mandalinada ihracat değer bazında yüzde 92 arttı. Mandalinada önceki yıl 702 bin ton olan ihracat miktarı yüzde 34 artışla 944 bin ton olarak gerçekleşti. Mandalina bu ihracatıyla, Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satım seviyesine ulaştı ve narenciye ihracatındaki payı değer bazında yaklaşık yüzde 62 oldu. Mandalinayı 402 milyon 441 bin dolarla limon, 96 milyon 273 bin dolarla portakal ve 65 milyon 194 bin dolarla greyfurt takip etti. Türkiye'nin bu dönemde en çok narenciye gönderdiği ülkeler, 544 milyon 235 bin dolarla Irak, 461 milyon 16 bin dolarla Rusya, 106 milyon 439 bin dolarla Ukrayna, 52 milyon 36 bin dolarla Polonya, 48 milyon 400 bin dolarla Romanya oldu.
'HERKES MANDALİNAYI SEÇTİ'
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da mandalina ihracatında büyük bir yükseliş yaşadığını ifade etti.
Mandalina ihracatındaki artışın, rekoltesinin bir önceki yıla göre iyi olmasından kaynaklandığını belirten Uçak, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ürünlerinin hepsi de rağbet görüyor ve kalitelidir. İlaç kalıntılarının da neredeyse sıfır oluşu Türkiye'nin son derece prestijini oluşturuyor. Özellikle ithalatçı firmalar veya iç pazarda portakal, elma ve mandalina eşdeğer satılırdı. Bu sene herkes mandalina tercih etti. Bunda etken ise aroması, soyulması ve sofralara sunulması daha kolay oluşu diye düşünüyorum. Mandalina ihracatının 912 milyon dolara ulaşacağını beklemiyorduk. Bu artış bizi son derece mutlu etti. Umarım aynı şekilde devam eder. Bu rakamın üzerine çıkmayı hedefleyeceğiz. 2023'te Türkiye'nin mandalina üretimi catında Türüretimi yaklaşık 3 milyon ton iken 2024'te 2 milyon tona geriledi. Dolayısıyla 2024'te ihracat düşük kaldı, 2025'te özellikle Akdeniz tarafında rekolte yüzde 40-50 arttı. Birim fiyatların da yükselmesi ile toplam ihracatımız yüzde 92 arttı." Uçak, mandalinadaki ihracat başarısı dolayısıyla üreticileri ve ihracatçıları tebrik etti.