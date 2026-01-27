5G’ye geçiş öncesi 4.5G’li abone sayısı 91 milyonu aştı

Türkiye, mobil iletişim teknolojisinde 1 Nisan'da büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Çalışmaları uzun yıllardır devam eden ve 3 operatörün 16 Ekim 2025'te gerçekleştirilen ihalede 11 frekans paketini satın aldığı 5G teknolojisi, 1 Nisan'da kullanıcılara sunulacak. BTK geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"na göre, 5G'ye geçiş öncesi kullanılan en son teknoloji niteliğindeki 4.5G'de ise kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Söz konusu dönemde 4.5G abone sayısı ilk defa 91 milyonu aştı.