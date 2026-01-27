Akkuyu, Türkiye için ‘oyun değiştirici’ olacak

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Bilbao y Leon, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki Yıllık Toplantıları kapsamında küresel nükleer enerji sektörü ve Akkuyu NGS'ye ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'de bu yıl Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesinin beklendiğini anımsatan Bilbao y Leon, söz konusu santralin Türkiye için "oyun değiştirici" olacağını belirtti.

Bilbao y Leon, santralin Türkiye'nin elektrik üretiminde önemli bir yere sahip olacağını ifade ederek, "Ancak Akkuyu, Türkiye'nin ilk nükleer enerji projesi ve Türkiye'yi küresel nükleer endüstrisinin bir parçası haline getirecek. Akkuyu ile Türkiye'de ciddi bir yerelleşme süreci de yaşanıyor. Bu da çok sayıda sanayi oyuncusu, üretim yapan şirket ve nitelikli iş gücünün küresel nükleer endüstrisinde önemli roller üstlenebileceği anlamına geliyor" diye konuştu.