Bugün benzin ne kadar? Benzine zam mı yapıldı? 27 Ocak Salı İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

BUGÜN AKARYAKITTA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Motorine geçen hafta peş peşe yapılan iki zammın ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.