  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Bugün benzin ne kadar? Benzine zam mı yapıldı? 27 Ocak Salı İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Bugün benzin ne kadar? Benzine zam mı yapıldı? 27 Ocak Salı İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Bugün benzine indirim veya zam yapılıp yapılmadığı merak konusu olarak internette sıklıkla araştırılıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar vergi artışları ve akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. 27 Ocak 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

BUGÜN AKARYAKITTA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Motorine geçen hafta peş peşe yapılan iki zammın ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.



Benzinin litre fiyatına gece yarısı 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.


27 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55,21 lira

Motorin: 57,36 lira

LPG: 29,29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55,03 lira

Motorin: 57,18 lira

LPG: 28,69 lira

Ankara

Benzin: 56,11 lira

Motorin: 58,44 lira

LPG: 29,17 lira

İzmir:

Benzin: 56,39 lira

Motorin: 58,71 lira

LPG: 29,09 lira

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA