Bugün benzin ne kadar? Benzine zam mı yapıldı? 27 Ocak Salı İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
BUGÜN AKARYAKITTA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Motorine geçen hafta peş peşe yapılan iki zammın ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.
Benzinin litre fiyatına gece yarısı 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
27 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 55,21 lira
Motorin: 57,36 lira
LPG: 29,29 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 55,03 lira
Motorin: 57,18 lira
LPG: 28,69 lira
Ankara
Benzin: 56,11 lira
Motorin: 58,44 lira
LPG: 29,17 lira