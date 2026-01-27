Aman dikkat! O linklere sakın tıklamayın: Dolandırıcılara dikkat edilmeli

Onay tuşuna basarak parayı gönderen çok sayıda kişi, dolandırıldığını ancak o zaman anlayabildi. Son haftalarda söz konusu dolandırıcılık girişimine ilişkin CİMER 'e, bankalara, karakollara ve şikâyet sayfalarına yüzlerce ihbar ulaştığı öğrenildi.

LİNKLERE TIKLAMAYIN

Bu tarz mağduriyetlerin tekrarlanmaması için uyarılarını da sıralayan Av. Kürşat Ergün, "Kaynağının güvenirliğinden emin olunmayan SMS ve maillerdeki linklere kesinlikle tıklanmamalı. Banka ve kredi kartı bilgileri paylaşılmamalı. E-Devlet'e uygulama üzerinden ya da adres çubuğuna adres yazarak giriş yapılmalı. Arama sonuçlarına göre sitelere giriş yapılıyorsa internet sitesinin alan adı kontrol edilmeli" dedi.